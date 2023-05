Neusiedl am See: Tischtennis-Turnier mit Promi-Unterstützung

Im August 2022 hat der Österreichische Tischtennisverband (ÖTTV) den Zuschlag für die Austragung der EM 2024 in Linz bekommen – seit Mittwoch wird dafür offiziell die Werbetrommel gerührt.

Mit einem VIP-Turnier im Neusiedler Autohaus Ermler wurde der Auftakt für gleich eine ganze Reihe von Tischtennisevents begangen: Am Wochenende feiert der burgenländische Tischtennisverband seinen 75. Geburtstag mit der Landesmeisterschaft in Neusiedl am See; im November steht dann die 100-Jahr-Feier des ÖTTV im Wiener Rathaus an.