Neusiedl am See: ÖVP lässt Abstimmung über Kulturzentrum platzen

So in etwa soll das Kulturzentrum am Neusiedler See aussehen.

Die Neusiedler Volkspartei bekrittelt außerdem, dass die alternativen Standorte unter Verschluss bleiben - derer drei wurden in der Stadtgemeinde geprüft. Generell sei man der Meinung, dass ein Kulturzentrum in den Stadtkern und nicht an den See gehöre. "So sehr wir die Errichtung eines Kulturzentrums in Neusiedl am See begrüßen, die Vorgehensweise und die Bedingungen können wir in dieser Form nicht akzeptieren."