Neusiedler „Klimaschutz–Fiasko“? Grüne Kritik am Stadtgrün

Schon seit Jahren stellt die Stadtgemeinde Neusiedl am See schrittweise ihre Grünflächen und Blumenbeete auf den sogenannten „New Pannonian Style“ um. Das bedeutet: Anstelle von Rasen und Blumen, die viel Wasser benötigen, werden hitze- und trockenheitsresistente Pflanzen gesetzt.

Die Grünen werfen der Stadtregierung nun vor, die klimaangepassten Beete zu vernachlässigen – oder gar mutwillig zu zerstören. Von den seit 2015 angelegten rund 80 Beeten sei bereits die Hälfte „verfallen oder unwiederbringlich verloren“, heißt es in einer Aussendung. Zudem seien Pflanzen im Wert von mehr als 55.000 Euro sowie viele Stunden ehrenamtlicher Arbeit zunichte gemacht worden.