Neusiedl am See: Heiligenfigur am Kalvarienberg beschädigt

Am Kalvarienberg in Neusiedl am See ist eine Heiligenfigur beschädigt worden. Bisher unbekannte Täter dürften die linke Hand der Sandsteinstatue durch Tritte abgebrochen haben, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch.

Dem Verein „Freunde des Kalvarienberges“ entstand dadurch ein Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Die Sachbeschädigung war laut Polizei im Zeitraum von 29. bis 31. Mai verübt worden. Die Ermittlungen laufen.