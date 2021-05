Neun Hunde im Kofferraum: Illegaler Transport in Nickelsdorf gestoppt

Für einen Kastenwagen mit neun Hunden im Kofferraum war im Zuge von Schwerpunktkontrollen auf der Ostautobahn (A4) am Wochenende beim Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) Endstation. Die Hunde waren im Laderaum in ungesicherten, zu kleinen Hundeboxen transportiert worden. Der Kastenwagen sei für einen Langstreckentransport nicht geeignet gewesen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag.

Die Hunde sollten nonstop von der Ukraine bis nach Amsterdam transportiert werden. Die Hunde wurden beschlagnahmt und in das Tierschutzhaus Sonnenhof nach Eisenstadt gebracht.

Keine Papiere

Der Fahrer und sein Beifahrer konnten nicht nachweisen, dass ihnen die Hunde gehören. Die Amtstierärztin untersuchte die Tiere und stellte mehrere Übertretungen, wie etwa fehlende Transportpapiere, fest. Die beiden Männer wurden angezeigt.