Neuer Natur-Manager bestellt

Dr. Zechmeister ist der richtige Mann am richtigen Ort und ich wünsche ihm für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg", streut Agrarlandesrat Andreas Liegenfeld dem neuen Leiter der Biologischen Station in Illmitz, Thomas Zechmeister, Rosen. Dieser bedankt sich auf seine höfliche Art und "will sich einbringen für die Erhaltung der Lebensräume im Burgenland". Das umfasse insbesondere den Neusiedler See. Dieser soll sowohl für den Nationalpark als auch wirtschaftlich, natur-touristisch oder für den Bade- bzw. Schifffahrtsbetrieb genutzt werden.

Da die Biologische Station in Illmitz ein akkreditiertes Labor im Bereich der Trinkwasseranalytik beinhalte, werde diese Aufgabe in Zukunft immer wichtiger werden. Bei dieser Analytik gehe es aber nicht nur um den Zustand des Neusiedler Sees, sondern um das Trinkwassers des gesamten Landes.