Neuer Höhenflug für Seeadler: Bereits 90 Brutpaare in Österreich

Die Brutsaison 2025 beginnt mit einem neuen Rekord - der World Wide Fund for Nature (WWF) schätzt, dass es heute bereits 90 Brutpaare mit eigenen Revieren in Österreich gibt.

In Österreich findet man den Seeadler jetzt wieder am Neusiedler See, rund um die Teiche und Flüsse des Südburgenlands, in den Auen großer Flüsse wie Donau, March und Thaya, sowie in der Ost- und Südsteiermark.