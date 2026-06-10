Neue Produktionshalle der Firma Katzbeck

Kernstück ist eine neue Fertigungsstraße inklusive Bearbeitungszentrum für Kunststoff- sowie Kunststoff-Alufenster und -türen, teilte das Unternehmen aus dem Bezirk Jennersdorf mit. Das Projekt wurde aus Mitteln der EU und des Landes Burgenland kofinanziert.

Die Firma Katzbeck hat in eine neue Produktionshalle für Kunststoff- und Kunststoff-Alu-Fenster rund 16 Millionen Euro investiert. Auf 5.000 Quadratmetern vereint der neue Standort Produktionsflächen, Büro- und Sozialräume sowie überdachte Außen- und Lagerbereiche.

Speicher, E-Tankstellen

„Ziel des Projekts war es, die Kapazitäten gezielt zu erweitern, Produktionsabläufe weiter zu optimieren und innovative Fenstersysteme zu schaffen“, sagt Manfred Deutsch, Geschäftsführer für Produktion.

Auch auf Nachhaltigkeit wurde im Familienunternehmen geachtet. Eine Photovoltaikanlage mit 490 kWp Leistung und Speicher, LED-Beleuchtung, Fußbodenheizung und zehn neue E-Tankstellen „sollen zur Reduktion des ökologischen Fußabdrucks beitragen“.

Mit der neuen Produktionshalle will das 1950 gegründete Unternehmen nicht nur den Standort Rudersdorf, sondern auch seine Position am nationalen und internationalen Markt festigen. Das Familienunternehmen wird heute in dritter Generation geführt und beschäftigt 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Produziert wird zu 100 Prozent in Österreich“, betont Hans Peter Katzbeck.