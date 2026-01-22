"Neue Eisenstädter": FPÖ und ÖVP wollen neuen U-Ausschuss

Das gab`s im Burgenland noch nie: Im Untersuchungsausschuss zur gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft "Neue Eisenstädter" (Nebau) wurde noch kein einziger Zeuge befragt, da will die Opposition schon einen neuen, "vollständigen" U-Ausschuss. Unvollständig ist er nach Ansicht von FPÖ und ÖVP, weil der Untersuchungszeitraum Mitte Oktober 2025 endet, und damit die erst knapp vor Weihnachten erfolgte Übernahme der Nebau nicht erfasst. Außerdem sollen neben der Nebau auch die drei anderen Gemeinnützigen im Burgenland in die Untersuchung einbezogen werden.

Deshalb haben der blaue Vizeklubchef Markus Wiesler und ÖVP-Klubobmann Bernd Strobl Donnerstagfrüh gemeinsam gefordert, den seit der Vorwoche laufenden Untersuchungsausschuss zu beenden und einen neuen einzusetzen. Eine Erweiterung des Zeitraums im laufenden U-Ausschuss sei rechtlich nicht mehr möglich, deshalb müsste man diesen formell beenden und unmittelbar danach einen neuen einsetzen, in dem Arbeitsplan, Verfahrensrichter und Verfahrensanwalt übernommen werden könnten, erläuterte Strobl.

Weil dieses Vorhaben wohl am Widerstand der rot-grünen Koalition scheitern wird, die im Ausschuss fünf der acht Mitglieder stellt, wollen ÖVP und FPÖ in der Ausschusssitzung am frühen Donnerstagnachmittag zumindest einen erweiterten Beweisbeschluss einbringen, der alle gemeinnützigen Wohnbauträger im Burgenland und die Lieferung von mehr Akten umfasst. Dem grundsätzlichen Beweisbeschluss werden beide nicht zustimmen. Dieser gehe nicht weit genug. Geht der erweiterte Beweisbeschluss nicht durch, will die Opposition vor das Landesverwaltungsgericht ziehen. 2026 mit zwei U-Ausschüssen möglich Am Ende könnte es auch so weit kommen, dass die Opposition gleich im Anschluss an diesen U-Ausschuss einen neuen beantragt. Die Opposition will den Verkauf von 70 Prozent der Wohnbaugesellschaft an das Land beleuchten, wobei vermutet wird, dass Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) die „Neue Eisenstädter“ mit den öffentlichen Vorwürfen nach einer Sonderprüfung, dem eingesetzten Regierungskommissär und dem U-Ausschuss unter Druck setzen wollte, um den angestrebten Verkauf zu ermöglichen. „Das war politischer Machtmissbrauch, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzwingen“, so Strobl.