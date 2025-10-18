„Neue Eisenstädter“: Land könnte auf Angstgegner treffen

Das geht ruckzuck. Schon am Freitag in den frühen Morgenstunden, im Anschluss an die Marathonsitzung des Landtags, hat Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf (SPÖ) mit Einverständnis aller Parteien grünes Licht für den Untersuchungsausschuss zur Wohnbaugesellschaft „Neue Eisenstädter“ (Nebau) gegeben. Den Antrag hatte der rote Klub am Donnerstag gestellt, Eisenkopf hätte fünf Werktage Zeit gehabt, die Zulässigkeit zu prüfen. Start des U-Ausschusses ist frühestens vor Weihnachten, eher Anfang 2026, ein Tagungsort wird noch gesucht.

Die von der – damals noch unicolor roten – Landesregierung Mitte Mai 2024 in Auftrag gegebene Sonderprüfung der gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft Nebau hat fast eineinhalb Jahre in Anspruch genommen. Am vergangenen Mittwoch verkündeten LH Hans Peter Doskozil (SPÖ), in dessen Zuständigkeit die Aufsicht über die gemeinnützigen Bauvereinigungen fällt, und Sonderprüfer Johannes Zink die Ergebnisse. Die Nebau soll seit 2015 neben spekulativen Wohnungsvergaben (Anlegerwohnungen) auch überhöhte Kreditzinsen verrechnet haben. Schaden zulasten der Mieter: 5,2 Millionen Euro. Davon profitiert hätten die Eigentümerbanken Raiffeisenlandesbank Burgenland und Erste Bank.