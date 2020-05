Duo verdiente 100.000 Euro mit Drogen

Für ein Brüderpaar aus Neudörfl, Bezirk Mattersburg, klickten am Freitag die Handschellen. Die beiden Männer im Alter von 30 und 31 Jahren hatten im Keller ihres Wohnhauses eine Cannabis-Plantage betrieben. Die Ernte im Wert von 100.000 Euro wurde laut Polizei seit dem Jahr 2006 an die Drogenszene in Mattersburg, Wien und Graz verkauft.

Nach umfangreichen Ermittlungen gegen die beiden Männer erfolgte am Freitag eine Hausdurchsuchung. Dabei fanden die Beamten mit Hilfe eines Suchtgifthundes neben der Indoor-Plantage auch getrocknete Cannabisblüten, selbst erzeugtes Cannabisharz, Rauschpilze und Aufzeichnungen über die Drogenverkäufe. Aber auch Mobiltelefone, mit denen die Bestellungen abgewickelt worden sein dürften, sowie drei Laptops und Bargeld fielen den Beamten in die Hände. Sämtliche Utensilien wurden von der Polizei zwecks Vermögenssicherung beschlagnahmt.