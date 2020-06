Im Seewinkel wird wieder Tabak angebaut

Österreich wird wieder zu einem Land, wo der Tabak wächst. Ab kommendem Jahr wird die violett blühende Pflanze im burgenländischen Seewinkel wieder angebaut. Zumindest einmal auf einem halben Hektar, es laufen aber derzeit Gespräche mit Landwirten, diese Fläche noch auszuweiten.

Prinzipiell wächst Tabak nämlich überall dort, wo sich auch Wein wohlfühlt. Im Frühjahr wird das Pilotprojekt gestartet. Mit dabei ist die engagierte Landwirtin Patricia Lehrner aus Mönchhof. "Die Tschick ist ein spannendes österreichisches Konzept, da will ich unbedingt dabei sein. Auch aus fachlicher Sicht ist der Tabakanbau eine tolle Herausforderung", sagt Lehrner. Tabak stelle hohe Ansprüche an Bodenfeuchtigkeit und Temperatur und gedeiht nur gut in den Zonen des Wein- und Körneranbaus.

Doch das Ganze ist nicht so einfach, denn die alten Felder wurden längst umgestellt – hier wird nun vor allem Kren angebaut. Die "Vereinigung Österreichischer Tabakpflanzer" hat sich aufgelöst, es gibt nicht einmal Saatgut zu kaufen. Das alles soll sich aber nun ändern, der heimische Glimmstängel wieder in Mode kommen.