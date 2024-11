Nach verhindertem Trafik-Überfall: Räuber ausgeforscht

Zwei verhinderte Trafik-Räuber hat die Polizei im Burgenland ausgeforscht. Der 38-Jährige und eine 31-jährige Frau wollten am 25. Oktober das Geschäft in Gols (Bezirk Neusiedl am See) überfallen, wurden dann jedoch von einer Kundin gestört und flüchteten.

Die beiden Ungarn wurden in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert. Das Tatmesser und Maskierungen befanden sich noch in ihrem Auto, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag.

Angestellte mit Messer bedroht

Das Pärchen hatte die Trafik am 25. Oktober gegen 18.00 Uhr betreten und bedrohte die Angestellte mit einem Messer. Als eine weitere Frau in den Laden kam, traten die verhinderten Räuber die Flucht an.

Im Zuge der Erhebungen stellte sich heraus, dass sich die Verdächtigen in Ungarn aufhalten. Als sie am Mittwoch nach Österreich einreisten, klickten für die beiden in Parndorf die Handschellen. Sie sind geständig und gaben als Tatmotiv Geldmangel an.