Nach Tod von Fünfjährigem: Verfahren gegen Betreuerinnen eingestellt

Die Ermittlungen gegen zwei Kindergärtnerinnen nach dem Tod eines Buben in Mattersburg sind eingestellt worden. Es handle sich um einen Unglücksfall, den beiden könne keine Vernachlässigung der Betreuungspflicht nachgewiesen werden, hieß es am Dienstag aus der Staatsanwaltschaft Eisenstadt zur APA. Der Fünfjährige war beim Ausflug der Kindergartengruppe weggelaufen und später in einem Biotop ertrunken.