Frauenhelpline wieder installiert

Hatten gestern am Nachmittag, so gegen 14 Uhr, hilfesuchende Frauen Probleme, weil gegen sie Gewalt angewendet wurde, dann standen die Zeichen für sie besonders schlecht. Denn wollten sie sich an die Frauenhelpline 0800 222 555 wenden, dann bekamen sie vorerst nichts zu hören, außer das Freizeichen.

Dann meldete sich nach 45 (gestoppten) Sekunden eine Stimme mit: Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Wir nehmen uns für jedes Beratungsgespräch Zeit. Daher kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Bitte bleiben sie in der Leitung oder versuchen sie es später noch einmal. Danach das berühmte Besetztzeichen, das auch bei diversen Telefonanbietern auf die Nerven geht.