Gefundener Schädelknochen im Burgenland laut Polizei historisch

Die Herkunft eines Schädelknochens, der bei einer Flurreinigung am vergangenen Wochenende in Wallern (Bezirk Neusiedl am See) gefunden worden war, ist geklärt: Der Fund könne nach Untersuchungen "zweifellos als historisch eingestuft werden", berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch. An der Fundstelle sei man vor einigen Jahren bereits auf mehrere Knochen römischer Soldaten und einen Grabstein gestoßen.