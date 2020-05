Mutter und Baby gerettet

Brandalarm am Mittwoch in Donnerskirchen, Bezirk Eisenstadt-Umgebung. Kurz vor 8 Uhr Früh wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in einem Wohnhaus gerufen – so die erste Annahme. „Vor Ort sind wir draufgekommen, dass es im Keller des Hauses brennt“, sagt Feuerwehrkommandant Harald Heintz.

Alarmiert wurden die Einsatzkräfte von der 29-jährigen Hausbewohnerin, sie hielt sich mit ihrem Sohn im Obergeschoss auf. „Die Frau hat sich mit ihrem Kleinkind bereits verschanzt, wegen der starken Rauchentwicklung wären sie nicht mehr ins Freie gekommen“, schildert Heintz, der mit elf Mann und zwei Fahrzeugen im Einsatz war. Die 29-Jährige und ihr Kind wurden im Schlafzimmer von einer Feuerwehrfrau betreut, bis das Stiegenhaus rauchfrei war. Danach konnten die beiden unverletzt aus dem Wohnhaus geführt werden. Der Säugling wurde zur Sicherheit ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht.