Mutmaßlicher Mordversuch mit Stromkabel: Pflegerin kam zu Hilfe

In der Hand soll er ein abgetrenntes Stromkabel gehalten haben. Das wurde am einen Ende mit einem Stecker an den Stromkreis angeschlossen, am anderen Ende lagen die Drähte blank. Diese drückte der 83-Jährige auf die Hand seiner Ehefrau – laut ersten Erkenntnissen könnte er dabei in Tötungsabsicht gehandelt haben.

Pflegerin eilte zu Hilfe

Die betagte Frau begann zu schreien, das alarmierte umgehend die gemeinsame Pflegerin des Ehepaars. Die Frau eilte zu Hilfe, es kam zu einer Auseinandersetzung mit dem Mann.

