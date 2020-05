Multi-Kulti in Mattersburg

Wenn man es so haben möchte: der Bezirksvorort Mattersburg ist mit 49 Nationen ein Schmelztiegel, wie er sonst im Burgenland nicht zu finden ist. Und trotzdem funktioniert - nach außen hin zumindest - das Zusammenleben reibungslos. Weder Türken (108 Personen) noch Deutsche (48), Ungarn (118), Bosnier (55), Polen oder Serben (jeweils 35) stören die Ruhe, Idylle wäre übertrieben, von Mattersburg. "Es gibt mit den Ausländern nicht mehr und nicht weniger Probleme als mit den Einheimischen", sagt Robert Galler, Bezirkskommandant der Polizei Mattersburg.



Auch Amtsleiter Karl Aufner kann nichts Gegenteiliges über die Mattersburger mit Migrationshintergrund berichten. "Und das seit 30 Jahren", sagt Aufner, der ebenso lange in Amt und Würden in der Gemeinde Mattersburg tätig ist. Fast möchte er sie als Dorferneuerer bezeichnen. Denn ob Türke oder Serbe, sie kaufen alte Häuser und richten sie "wunderbar" her. "Schau"n Sie in die Bahnstraße", gibt er den Tipp. In der Tat: Ein Haus, das lange Zeit verfallen dagestanden hatte, darf man jetzt als Schmuckkästchen bezeichnen.



Nicht nur die Exekutive und die Behörde lassen kein böses Wort über das Zusammenleben der 49 verschiedenen Ethnien kommen: "Nein, hier in Mattersburg hat es noch nie Probleme mit Einheimischen oder Nicht-Einheimischen gegeben", sagt Dursay Korkmaz, die seit 30 Jahren in dem burgenländischen Bezirksvorort im Hochhaus, in dem relativ viele Ausländer wohnen, lebt.