Mordfall Nickelsdorf: Prozess noch heuer im Herbst

So mussten "massenweise" Daten, eMails und Einträge sowie Nachrichten in Sozialen Netzwerken ausgewertet werden. Das sei nötig gewesen, um eine möglichst dichte Beweislage und eine möglichst dichte Anklageschrift zu bekommen. Deshalb sei bis zum letzten Ermittlungsansatz alles ausgeschöpft worden, so Eichinger. Sobald die Protokolle fertig sind, werde die Staatsanwaltschaft die Anklage vorbereiten.



Der 59-jährige Hauptverdächtige befindet sich seit mehr als elf Monaten in Untersuchungshaft. "Es geht ihm nicht gut", sagt Rifaat. Für den Anwalt ist die fast einjährige Zusammenstellung von Gutachten dennoch "nicht übertrieben". Dieser Mord sei ein "komplexer Fall". Und ob sein Mandant schuldig oder nicht schuldig sei, "das liegt nicht in meiner Hand".



Der Prozess wird voraussichtlich im Spätherbst beginnen. Die verkohlte Frauenleiche war am 20. Juli 2010 zwischen einem Windschutzgürtel und einem Maisfeld nahe der B 10 bei Nickelsdorf entdeckt worden.