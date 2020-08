Mordfall Mörbisch: Polizei sucht Zeugen

Am 10. August war im Bereich der Kläranlage in Mörbisch am See (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ein 22-jähriger Mann ermordet aufgefunden worden. Nun bittet die Polizei um Hinweise zu einem schwarzen BMW. Ein 28-jähriger Niederösterreicher sitzt unterdessen in Untersuchungshaft.