Mörbisch: Jungspund macht den Bürgermeister

Eines vorweg: Der Sozialdemokrat Jürgen Marx, ab kommender Woche Bürgermeister der Seefestspielgemeinde Mörbisch, ist mit dem Sozialisten und Ökonomen Karl Marx – er lebte im 19. Jahrhundert und war Autor von Das Kapital – nicht verwandt. Dennoch schätzt Marx seinen Namensvetter. Allerdings ist er nicht sein Vorbild. Nur im Rahmen seiner Matura hat Marx von Marx gelesen. Seine Vorbilder sind eher der Steirer-Amerikaner Arnold Schwarzenegger und Burgenlands Landeshauptmann Hans Niessl.

Sein künftiger Job als Bürgermeister – im Zivilberuf ist er Angestellter beim Österreichischen Bundesheer und als stellvertretender Abteilungsleiter im Bereich Qualitätssicherung beschäftigt – werde „nicht einfach“, aber er bemühe sich um das Wohl der Gemeinde, verspricht der 25-Jährige.

Jürgen Marx – der jüngste Bürgermeister der Republik – wirkt sympathisch. Er gehört anscheinend nicht zu dieser Species von Menschen, denen man Ellenbogentechnik, ja vielleicht unbedingte Macht unterstellt. Marx hinterlässt den Eindruck, dass er weiß, was er will. Ohne böse Hintergedanken. „Von der Politik ist Jürgen noch nicht verdorben“, meint ein Freund. Marx selbst: „Ich kann nicht etwas versprechen, das ich später nicht halten kann.“ So habe er es bis jetzt gehalten und so will er es auch weiter handhaben.