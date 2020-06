Mit Magneten und Störsendern auf Diebstahls-Tour durchs Outlet Center

Die Praxis ist in vielen Fällen die gleiche: Man nimmt einen sehr starken Magneten zur Hand, hält es an die weißen Stöpseln der damit gesicherten Kleidungsstücke und schon ist der Verschluss offen. Danach kann man – vorausgesetzt man will die Ware illegal erstehen – mit ruhigem Gewissen das Geschäftslokal verlassen, weil der Melder beim Ausgang nicht reagieren wird. Es fehlt der Magnet. So passiert es mehrmals wöchentlich im Outletcenter in Parndorf. Viele Diebe werden auch mit Störsendern und manipulierten Einkaufstaschen erwischt, heißt es von der Polizei.