Mit diesen 5 Trendsportarten liegen Sie an burgenländischen Seen richtig

Im heurigen Sommer ist der Zwiespalt am Neusiedler See kleiner als in den vergangenen Jahren. Denn einerseits braucht man in der vor allem im Sommer vom Tourismus geprägten Region schönes Wetter, andererseits lechzt der Neusiedler See gerade in den warmen Monaten wie ein Verdurstender um jeden Tropfen Niederschlag – zu groß ist die Verdunstung: An heißen Tagen kann durch die Hitze bis zu ein Zentimeter Wasserhöhe „verschwinden“.

Für heuer kann dank des verregneten Julis aber Entwarnung gegeben werden – und wohl auch für das kommende Jahr. „Die Wassersituation wird gut bleiben“, wagt Christian Sailer, Leiter des Hauptreferats Wasserwirtschaft im Land Burgenland, einen Blick auf den Rest der Sommersaison. Der See steht mit 115,33 Metern über Adria derzeit drei Zentimeter höher als im Vorjahr. Gegenüber dem historischen Tiefstand von 2022 hat sich der Wasserstand um 35 Zentimeter verbessert.

Die kommenden Monate seien gesichert, so Sailer weiter. Auch wenn im August und September mit einem Rückgang durch Verdunstung zu rechnen sei, werde dies „nicht in dem Ausmaß“ geschehen, dass Wasserqualität oder touristische Nutzung beeinträchtigt würden. Viel mehr noch: Verläuft die Niederschlagskurve ähnlich wie im Vorjahr, könnte der Wasserstand erstmals seit Jahren wieder über den langjährigen Mittelwert steigen. Spätestens dann wäre nicht nur die heurige, sondern auch die kommende Sommersaison gesichert.

Bäder gingen im Juli baden Die Besucherzahlen in den Freibädern des Burgenlands spiegeln den durchwachsenen Sommerverlauf wider. In Podersdorf zeigte man sich trotz etwas weniger Gästen als 2024 „sehr zufrieden“, dank „neuer Angebote“. In Gols lagen die Zahlen gleichauf mit dem Vorjahr, Andau meldete einen leichten Rückgang. Eisenstadt verzeichnete ein Minus: Nur 16.167 Besucher von Saisonstart bis 23. Juli, gegenüber 20.278 im Vergleichszeitraum 2024 – ein Rückgang um rund ein Fünftel. In Pinkafeld spricht man von einer „normalen“ Saison, zumal das dortige Hallenbad auch im Sommer geöffnet ist.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Getty Images/iStockphoto/photoschmidt/IStockphoto.com Platz 1: Radfahren So einfach wie im Burgenland kommt man sonst nirgends in Österreich aus eigener Muskelkraft von A nach B - deshalb ist es kein Wunder, dass das Radfahren im flachsten Bundesland Österreichs Nummer 1 der Trendsportarten des heurigen Sommers ist. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Getty Images/Sinenkiy/istockphoto Platz 2: Tischtennis Ping, pong. Tischtennis ist laut der Plattform willhaben die zweitbeliebteste Trendsportart im Burgenland. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Getty Images/Sjo/istockphoto Platz 3: Wandern & Campen Wandern und Campen liegt auf Platz 3 der burgenländischen Trendsportarten. Auch hier gilt: Warum in den Bergen anstrengen, wenn man das flache Land genießen kann? Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Getty Images/zeljkosantrac/istockphoto Platz 4: Laufen Auf Platz 4 landet das Laufen in der Hitliste der beliebtesten sommerlichen Trendsportarten im Burgenland. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Getty Images/ozgurdonmaz/istockphoto.com Platz 5: Stand-up-Paddeln Als erste Wassersportart schafft es das Stand-up-Paddeln in die Hitliste der beliebtesten Trendsportarten. In den kommenden Tagen gibt es jedenfalls ausreichend Gelegenheit dazu.