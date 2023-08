Mit der Waffe in der Hand: Überfall auf Tankstelle im Burgenland

In Kemeten (Bezirk Oberwart) ist am Donnerstag in den Morgenstunden eine Tankstelle der Schauplatz eines Überfalls gewesen. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Burgenland hatte gegen 5.15 Uhr ein vorerst unbekannter Mann unter Einsatz einer Waffe Geld gefordert, ehe er entkam.

Die bedrohte Mitarbeiterin blieb unverletzt.