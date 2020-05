Mit der Vespa quer durch Italien

3500 Kilometer von Wien nach Palermo – diese Strecke hat der Wiener Reisefotograf Wolfgang Pröhl auf seiner knallroten Vespa „Lilly“ zurückgelegt. Begleitet und betreut wurde er bei dieser sechswöchigen Tour von seiner Lebensgefährtin Claudia Supper aus Oberrabnitz (Bezirk Oberpullendorf). Das 38-jährige Ex-Model lenkte das Begleitfahrzeug. Umsteigen musste Pröhl kein einziges Mal: „Ich bin die ganze Strecke getuckert. Die Vespa ist super gelaufen, einfach ein Traum.“

Ein Traum sei die ganze Reise gewesen. „ Italien hat unglaublich viel zu bieten“, schwärmt das Paar. Berge, Küsten, große Städte, kleine Dörfer, Italiener und natürlich Touristen. Supper und Pröhl haben als solche vor allem die Offenheit und Gastfreundlichkeit der Bevölkerung kennen gelernt. „Da hat uns die Vespa sehr geholfen, dieses Gefährt ist einfach Kult in Italien“, meint der 53-jährige Reisefotograf und Event-Veranstalter. So konnte Pröhl zum Beispiel in der sizilianischen Stadt Taormina quer durch die Fußgängerzone fahren – nicht nur unbehelligt, sondern mit Polizeibegleitung samt Blaulicht, als diese erfuhr, dass er mit dem Motorroller von Wien angereist war.

Am Freitag ist das Paar in Oberrabnitz: „Da sind wir oft bei Claudias Großeltern und lassen uns bekochen.“ Dieses Mal wird nicht nur gegessen, sondern auch erzählt – das Italien-Abenteuer als unterhaltsame Reiseshow.

Freitag, 8. November, 19 Uhr, Veranstaltungszenturm Oberrabnitz; Eintritt: 10 € (VVK 8 €, Gemeindeamt und Raika)