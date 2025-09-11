Michael Gerbavsits folgt Franz Steindl als Geschäftsführer der Haydn-Privathochschule

Michael Gerbavits wird ab 1. Oktober neuer Geschäftsführer der Joseph-Haydn-Privathochschule, er folgt auf Franz Steindl, der sich im Sommer mit 65 Jahren in die Pension verabschiedet ha. Gerbavsits (58) war in leitender Funktion in der Bank Austria, der Burgenland Energie und aktuell als Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Burgenland. Sein Vertrag wäre noch bis Mitte 2029 gelaufen.

Zusätzlich zu seinen bisherigen Funktionen im Wirtschafts- und Infrastrukturbereich ist

der Südburgenländer seit 2017 Kuratoriumsvorsitzender der Internationalen

Joseph Haydn Privatstiftung Eisenstadt, seit 2021 Aufsichtsratsvorsitzender der

Kulturbetriebe Burgenland GmbH und seit 2023 Stiftungsadministrator der Burg

Güssing. Gerbavsits sei im Rahmen eines Hearing "unter sieben Bewerberinnen und

Bewerbern als bestqualifizierter Kandidat hervorgegangen“, erklärt Landesholding

Burgenland-Geschäftsführer Gerald Goger.