Metaller-Löhne: Schwerer Rucksack für Betriebe

Der Metaller-Lohnabschluss sei zu hoch, betonen Manfred Gerger, Vizepräsident, und Ingrid Puschautz-Meidl, Geschäftsführerin der Industriellenvereinigung Burgenland (IV), unisono. In der Vorwoche hatten die Metaller 4,2 Prozent ausverhandelt.



"Die derzeitige Geschäftslage ist zwar stabil, aber in drei bis sechs Monaten wird sie nach unten gehen", erklärt Puschautz-Meidl. Das würde aus einer aktuellen Umfrage unter den burgenländischen Industriebetrieben hervorgehen. 27 Prozent der Befragten sehen die Geschäftslage in einem halben Jahr schlechter als im Vorquartal, 16 Prozent rechnen mit einem Rückgang des Beschäftigtenstandes in drei Monaten.



Während die Leder- und Chemiebranche stabile Zahlen aufweisen könne, würden die Bereiche Elektro- und Elektronik, Textil sowie Maschinen- und Metallwaren in ein prognostiziertes Minus rutschen, erläutert die Geschäftsführerin. Eine Rezession sei zwar unwahrscheinlich, aber ein Pausieren des Konjunkturaufschwungs werde erwartet.