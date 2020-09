Mehrere Kellerabteile in Wohnhausanlage im Burgenland aufgebrochen

Unbekannte haben in der Tiefgarage einer Wohnhausanlage in Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See) mehrere Kellerabteile aufgebrochen. Mithilfe eines Störsenders gelangten die Diebe außerdem in einen in der Garage abgestellten Pkw, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag. Die genaue Schadenshöhe sei derzeit noch unbekannt.

Die Einbrüche dürften in der Nacht auf Mittwoch verübt worden sein. Wie die Täter in die Tiefgarage gelangten, sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Am Tatort wurden laut Polizei DNA-, Werkzeug- und Fingerabdruckspuren gesichert.