Mehr Förderung für Häuslbauer gefordert

Der Wohnbauförderungsbeirat hat in seiner letzten Sitzung des heurigen Jahres, weitere 30,8 Millionen Euro für Bauvorhaben im Burgenland genehmigt. „Mit der besten Wohnbauförderung Österreichs wurden in Summe 2971 Förderanträge im Ausmaß von 90 Millionen Euro bewilligt“, sagt SPÖ-Landtagsabgeordneter Gerhard Pongracz, Vorsitzender des Wohnbauförderungsbeirates. Zusätzlich wurden 2014 in Summe 467 Wohnbauhilfen in der Höhe von 592.000 Euro ausbezahlt.

Mit der bewilligten Fördertranche werden u.a. 99 Eigenheim-Neubauten, 534 Wohnungseinheiten im genossenschaftlichen Wohnbau sowie 28 Althausankaufsdarlehen gefördert.

30 Sanierungsmaßnahmen von Eigenheimen und 92 Wohnungssanierungen wurden über die Wohnbauförderung unterstützt. Darüber hinaus wurden 136 Förderungen für Alarmanlagen- und Sicherheitstüren genehmigt. Für 2015 sind Mittel in der Höhe von über 120 Millionen Euro eingeplant.