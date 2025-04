Maul- und Klauenseuche: Warum jetzt das Bundesheer angefordert wird

An den geöffneten Grenzübergängen in den Bezirken Neusiedl am See, Eisenstadt Umgebung und Oberpullendorf - dies ist die erweiterte Sperrzone - wurden am Freitag von der Baudirektion des Landes Seuchenteppiche eingerichtet.

Diese sollen die Einschleppung des Virus durch einreisende Kraftfahrzeuge verhindern. Diese Flächen, auf denen Desinfektionsmittel aufgetragen wird, werden dann von allen Fahrzeugen aus Ungarn oder der Slowakei passiert.