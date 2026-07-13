Strom statt Diesel: Halbzeit bei Elektrifizierung der Mattersburger Bahn

Die Züge haben Pause: Dieser Tage gehört die Mattersburger Bahn den Baumaschinen. Seit dem Vorjahr wird die Regionalstrecke umfassend modernisiert, die Hauptarbeiten laufen seit vergangenem Februar. Noch bis 12. Dezember bleibt die Strecke deshalb gesperrt, Pendlerinnen und Pendler müssen bis dahin mit dem Schienenersatzverkehr vorlieb nehmen. Bis Ende 2027 entstehen eine durchgehend elektrifizierte Bahnverbindung, barrierefreie Bahnhöfe und Haltestellen sowie neue Gleisanlagen. Insgesamt werden rund 143 Millionen Euro investiert.

Neudörfl bekommt eine Unterführung Zur „Halbzeit“ gaben ÖBB und Land diese Woche ein Update zu den aufwendigen Bauarbeiten. Bei einem Lokalaugenschein in Neudörfl informierten sich Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ) und ÖBB-Projektleiterin Luzie Kneifel über den Fortschritt. In Neudörfl wird die Eisenbahnkreuzung beim Bahnhof durch eine Unterführung mit getrenntem Geh- und Radweg ersetzt. Zudem entstehen zwei barrierefrei erreichbare Bahnsteige mit Liften sowie neue Park-&-Ride- und Bike-&-Ride-Anlagen. Auch entlang der übrigen Strecke laufen die Arbeiten auf Hochtouren. In Bad Sauerbrunn ist die Hangsicherung abgeschlossen, die ersten neuen Gleise werden verlegt, das Viadukt soll bis spätestens 15. September wieder geöffnet werden. In Wiesen-Sigleß wird an Bahnsteig und Eisenbahnkreuzung gearbeitet, in Mattersburg Nord sind Bahnsteigkante und Vorschotterung bereits fertig. In Loipersbach-Schattendorf entstehen unter anderem ein neuer Personendurchgang und barrierefreie Bahnsteige. Ohne Umsteigen nach Wien Mit dem Projekt werden außerdem mehrere Eisenbahnkreuzungen aufgelassen oder durch Unterführungen ersetzt, Stellwerke erneuert sowie neue Oberleitungen errichtet. Nach Abschluss der Arbeiten sollen Züge von Loipersbach-Schattendorf ohne Umsteigen bis Wien fahren können.

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Landesrat Dorner bezeichnet das Vorhaben als wichtigen Schritt für den öffentlichen Verkehr: „Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs ist ein zentraler Baustein der burgenländischen Gesamtverkehrsstrategie 2021 und ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Mobilitätswende. Mit der Elektrifizierung der Mattersburger Bahn wird nun ein bedeutendes Schieneninfrastrukturprojekt im Burgenland umgesetzt. Dadurch profitieren zahlreiche Pendlerinnen und Pendler von schnelleren und komfortableren Bahnverbindungen, unter anderem in Richtung Wien.“