Mattersburg darf nicht „Big Texas“ werden

In 182 Wohnungen der OSG-Siedlung in der Wiener Straße leben neun Nationen. Für den Hausverwalter, Dieter Dorfmeister, steht die Welt nach dem Schussattentat zwar nicht Kopf, er wundert sich trotzdem. Es habe, so Dorfmeister, bis jetzt keine Probleme gegeben. Für ihn sei dieser Fall „bedauernswert“. Rassismus oder Ausländerfeindlichkeit sei seiner Meinung nach nicht zu spüren: „Dass es da und dort zu Streitereien kommt, das ist bei so einer großen Anlage wohl normal.“

Mittlerweile wird in der türkischen Community nicht mehr von Little Istanbul (von den Mattersburgern erfunden für die Siedlung in der Wiener Straße) gesprochen, sondern von Big Texas. „Weil hier geht es ja zu wie in Amerika“, sagt Sezer. Zwar mit einem Lächeln auf den Lippen, aber einen wirklich zufriedenen Eindruck macht er im KURIER- Gespräch nicht.

Der 30-Jährige steht aber auch nicht an, zu sagen, dass so manche Jugendliche türkischer Herkunft sich „Stückerln leisten, die nicht okay sind.“ Vor allem in der Disco können sie manchmal unangenehm sein. Als Beispiel nennt er das P 2 in der Arena. Eine Mutter aus Marz kann das bestätigen. Ihr Sohn habe schon öfters von „Rangeleien“ gesprochen. Mo Lakfif, Chef der Disco P 2, sieht das differenzierter. „Natürlich gibt es Stänkereien. Doch in welcher Disco gibt es die nicht?“ Das habe mit Ausländern nichts zu tun.