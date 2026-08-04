Neuer Geschäftsführer für die Tourismusbetriebe Burgenland

Mit 1. August hat Markus Ernst die Agenden von Werner Cerutti in der Tourismus- und Beherbergungsbetriebe Burgenland GmbH (TBB) übernommen. Die Geschäfte der Therme in Lutzmannsburg führt Cerutti weiter, teilte die Landesholding Burgenland am Dienstag mit.

25 Jahre Erfahrung im Tourismus

Ernst verfüge über 25 Jahre Führungserfahrung im Tourismus. Unter anderem war er Executive Chef der Peter Deilmann Reederei-Hotelkreuzfahrtschiffe und General Manager der Linsberg Asia Therme sowie der Falkensteiner Hotels und Residences. Zuletzt übte er die Funktion des Managing Director Hospitality bei der Esterhazy Betriebe AG aus. Als neuer Geschäftsführer der TBB will er „Erlebnisse schaffen, die begeistern“ und so den Tourismus in der Region fördern, hieß es.