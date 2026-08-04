Neuer Geschäftsführer für die Tourismusbetriebe Burgenland
Zusammenfassung
- Markus Ernst hat mit 1. August die Geschäftsführung der Tourismus- und Beherbergungsbetriebe Burgenland GmbH von Werner Cerutti übernommen.
- Ernst bringt 25 Jahre Führungserfahrung im Tourismus mit und war zuletzt Managing Director Hospitality bei der Esterhazy Betriebe AG.
- Ceruttis Funktionsperiode endete wegen seiner bevorstehenden Pensionierung, er führt jedoch weiterhin die Geschäfte der Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau GmbH.
Mit 1. August hat Markus Ernst die Agenden von Werner Cerutti in der Tourismus- und Beherbergungsbetriebe Burgenland GmbH (TBB) übernommen. Die Geschäfte der Therme in Lutzmannsburg führt Cerutti weiter, teilte die Landesholding Burgenland am Dienstag mit.
25 Jahre Erfahrung im Tourismus
Ernst verfüge über 25 Jahre Führungserfahrung im Tourismus. Unter anderem war er Executive Chef der Peter Deilmann Reederei-Hotelkreuzfahrtschiffe und General Manager der Linsberg Asia Therme sowie der Falkensteiner Hotels und Residences. Zuletzt übte er die Funktion des Managing Director Hospitality bei der Esterhazy Betriebe AG aus. Als neuer Geschäftsführer der TBB will er „Erlebnisse schaffen, die begeistern“ und so den Tourismus in der Region fördern, hieß es.
Die Funktionsperiode von Cerutti lief mit Blick auf dessen bevorstehende Pensionierung aus. Der 63-Jährige werde sich nun ausschließlich auf die Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau GmbH konzentrieren.
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