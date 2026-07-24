Nach Unwettern: Behörde sperrt bekannten Naturbadesee

Für den Naturbadesee Markt St. Martin gilt ab sofort ein Badeverbot. Die Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf hat diese Maßnahme verhängt, nachdem bei einer Untersuchung eine deutlich erhöhte Belastung mit Escherichia coli festgestellt wurde.

Die gemessenen Werte überschreiten die gesetzlich festgelegten Grenzwerte, weshalb die Wasserqualität derzeit nicht den Anforderungen entspricht. Die Bakterien gelten als Indikator für mögliche Verunreinigungen und können auf eine ernsthafte Belastung des Gewässers hinweisen. Um eine Gesundheitsgefährdung auszuschließen, wurde das Badeverbot gemäß Bäderhygienegesetz ausgesprochen.