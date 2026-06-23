Die Marillenernte startet im Burgenland mit einem bitteren Beigeschmack

Anfang Juli beginnt in Kittsee die Hauptsaison. In der 3.800-Einwohner-Gemeinde, die nur einen Marillenkernwurf von der slowakischen Grenze entfernt ist, stehen an die 30.000 Marillenbäume. Und die tragen Ende Juni schon die ersten reifen Früchte. Die Erwartungen an die Ernte 2026 sind vorsichtig optimistisch: Die Menge dürfte durchschnittlich ausfallen, die Qualität der Früchte ist vielversprechend.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © LKBgld./Tesch-Wessely Die „Ungarische Beste“ wächst in Kittsee am besten.

Am Dienstag luden die Kittseer Obstbauern gemeinsam mit Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich zu einer ersten Kostprobe in Burgenlands größtem Marillengarten ein. Mehr als die Hälfte der 81 Obstbaubetriebe im Land, die Marillen kultivieren, befinden sich in Kittsee – 45 an der Zahl. Sie hatten es in den vergangenen Jahren nicht leicht: Frost, Hagel und Pilzkrankheiten führten immer wieder zu Ernteausfällen.

Stellenweise Frostschäden Auch heuer zeigt sich ein uneinheitliches Bild. „Es gibt streifenweise Gebiete mit starken Frostschäden und dann wiederum Obstgärten mit vielen Früchten und keinen Schäden“, berichtet Josef Maurovich, Obmann des Vereins „Kittseer Marille“. Die bisherige Trockenheit habe nach aktuellem Stand noch keine nennenswerten Auswirkungen verursacht.

Fakten zur Marille 30.000 Bäume: In Kittsee sind derzeit 45 Obstbaubetriebe aktiv, sie bewirtschaften rund 30.000 Marillenbäume. Die „Ungarische Beste“ ist die traditionelle und wichtigste Sorte in Kittsee. 82 Hektar: 81 Betriebe bauen burgenlandweit auf circa 82 Hektar Marillen an. In der Saison 2025 wurden 578 Tonnen geerntet. 40 Prozent: Die Marillenanbaufläche im Burgenland stieg in den vergangenen 25 Jahren um 40 Prozent. Im Jahr 2000 wurden auf rund 58 Hektar

214 Tonnen geerntet.

Der Stellenwert der süßen Frucht ist in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gestiegen. Während im Jahr 2000 auf rund 58 Hektar 214 Tonnen geerntet wurden, lag die Erntemenge im Vorjahr bei 578 Tonnen auf 81 Hektar. Die Anbaufläche im Burgenland ist damit innerhalb von 25 Jahren um rund 40 Prozent gewachsen.

Bio-Flächen schrumpfen Weniger erfreulich entwickelt sich der Bio-Anbau. „Leider setzt sich der Trend fort, dass es immer weniger Bio-Marillenbäume gibt“, sagt Maurovich. Viele Betriebe würden wegen steigender Ausfallrisiken wieder auf konventionelle Bewirtschaftung umsteigen. Die traditionelle Kittseer Sorte bleibt die „Ungarische Beste“. Sie ist besonders gut für das pannonische Klima geeignet. Neben dem Frischverkauf werden die Früchte auch zu Marmelade, Nektar und Schnaps verarbeitet.