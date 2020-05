Mann fuhr 16 Jahre ohne Schein

60 Beamte aus allen Bezirken nahmen an der Aktion, die zuvor nicht angekündigt worden war, teil. Während in der Nacht auf Samstag sechs alkoholisierte Personen ihren Führerschein abgeben mussten, wurde im Bezirk Güssing ein 34-jähriger Autofahrer gestoppt, der offenbar noch nie eine Fahrerlaubnis besessen hat. Der Mann gab an, dass er seit seinem 18. Lebensjahr ohne Lenkerberechtigung unterwegs gewesen sei, hieß es dazu von der Polizei. Der führerscheinlose Mann hatte zunächst ein Haltezeichen einer Polizeistreife ignoriert. Erst nach einer Verfolgung über 3,5 Kilometer konnte er angehalten werden.

Bei den sechs Personen, denen der Führerschein abgenommen wurde, wurde ein Alkoholwert von mehr als 0,8 Promille gemessen. Ein weiterer Lenker hatte weniger als 0,58 Promille Alkohol im Blut, hieß es von der Exekutive. Der höchste gemessene Wert wurde mit 1,96 Promille bei einem 32-jährigen Lenker aus dem Bezirk Oberpullendorf festgestellt.

Im Zuge der nicht angekündigten Kontrollen wurde im Bezirk Jennersdorf auch ein Lenker angehalten, der mit einem Fahrzeug unterwegs war, das weder zum Verkehr zugelassen war, noch über einen Versicherungsschutz verfügte. Auch zwei führerscheinlose Personen, die vor längerer Zeit ihre Fahrerlaubnis abgeben mussten, wurden von der Polizei gestoppt.

Nach der zweiten Schwerpunktaktion im Advent zeigt sich die Polizei zufrieden. Trotz gleichem Kräfteeinsatz mit 60 Beamten seien weniger Alko-Lenker angehalten worden als bei einer angekündigten Kontrolle eine Woche zuvor.