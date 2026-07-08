Seefestspiele Mörbisch: „Mamma Mia!“ kehrt 2027 zurück

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Das ABBA-Musical „Mamma Mia!“ soll 2027 auf die Seebühne Mörbisch zurückkehren. Geplant ist eine neue Produktion, die an den Erfolg von 2023 mit mehr als 183.000 Besucherinnen und Besuchern anknüpfen soll. Generalintendant Alfons Haider will „Mamma Mia!“ nach vier Jahren Pause erneut nach Mörbisch holen. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) kündigte am Mittwoch an, das Musical komme „allerdings nicht als bloße Wiederaufnahme, sondern als völlig neue Produktion.“ Bühnenbild und Kostüme würden neu gestaltet, zudem soll die Besetzung fast zur Gänze eine andere sein.

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Der veränderte optische Eindruck soll laut Angaben dafür sorgen, dass auch Besucherinnen und Besucher, die bereits 2023 bei „Dancing Queen“ dabei waren, wieder nach Mörbisch kommen. Haider erklärte: „Darüber hinaus wollen wir all jenen Gelegenheit geben, eines der erfolgreichsten Musicals überhaupt bei uns zu sehen, denen wir 2023 absagen mussten, da wir gänzlich ausverkauft waren.“ Er schätzte, dass damals noch rund 20.000 zusätzliche Tickets hätten verkauft werden können. Gleiches Musical wie 2023 - aber ganz anders Für 2027 kündigte Haider an, aus der Erstproduktion Lehren zu ziehen und manches besser oder anders zu machen. Sein Ziel sei ein „Erlebnis voller Lebensfreude, Glückseligkeit und Emotionen“.