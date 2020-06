Lkw-Lenker saß 73 Stunden hinter dem Steuer

Ein türkischer Lenker, der am 11. Februar von seinem Heimatland Richtung Holland aufbrach, wollte offenbar möglichst schnell wieder nach Hause. Ganze 73 Stunden saß er in nur einer Woche hinter dem Lenkrad. Die erlaubte Maximalzeit pro Woche beträgt laut Polizei jedoch 56 Stunden.

Am Samstag fand seine achttägige Tour quer durch Europa aber ihr vorläufiges Ende. Denn in Neusiedl am See geriet er mit seinem Sattelschlepper in eine Polizeikontrolle. Bereits der erste Blick auf den Lenker sprach für die Beamten Bände.