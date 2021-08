Lkw-Fahrer nach 73 Stunden am Steuer angezeigt

Zwei Lkw-Lenker, die schon viel zu lange unterwegs waren, sind am Wochenende in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) erwischt und angezeigt worden.

Die beiden Männer, 55 und 61 Jahre alt, hatten bei der Kontrolle bei der Einreise bereits 73 Stunden Fahrt hinter sich, wobei sie lediglich vier Stunden Pause gemacht und die vorgeschriebenen Ruhezeiten damit nicht eingehalten hatten, berichtete die Polizei am Montag. Auch ein 41-jähriger Busfahrer wurde angezeigt.