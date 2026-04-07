Feuerwehreinsatz

Nach Brand am Aussichtsturm: „Gschlössl“ ist vorerst gesperrt

Ein Brand am Aussichtsturm „Gschlössl“ konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden.
07.04.2026, 12:15

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Zwei Feuerwehrleute in Schutzkleidung und Atemschutzmasken stehen an einer verbrannten Holzwand und benutzen eine Wärmebildkamera.

Am Aussichtsturm „Gschlössl“ in Leithaprodersdorf ist es am Nachmittag zu einem Brandeinsatz gekommen. Aus bislang unbekannter Ursache brach in der mittleren Etage des Turms ein Feuer aus.

Die Feuerwehr konnte den Brand durch rasches Eingreifen schnell unter Kontrolle bringen. Dadurch wurde eine weitere Ausbreitung sowie größerer Sachschaden verhindert.

Zur Bekämpfung verbliebener Glutnester wurde über den Arbeitskorb eines Teleskopladers die Verblendung des Turms entfernt und gezielt abgelöscht.

Das ist die neueste Technik für Rettungskräfte
Kritik an der Führungsebene: Dienstfahrzeuge im privaten Einsatz?
So lustig schickten Burgenlands Feuerwehren ihre Follower in den April

Der Aussichtsturm wurde im Anschluss aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Im Einsatz standen 20 Mitglieder der Feuerwehr mit einem Rüstlöschfahrzeug (RLFA 3000/200), einem Löschfahrzeug (LF), einem Kommandofahrzeug (KDOF) sowie einem Teleskoplader.

Eisenstadt Umgebung
kurier.at, PEKO  | 

Kommentare