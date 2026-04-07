Nach Brand am Aussichtsturm: „Gschlössl“ ist vorerst gesperrt

Am Aussichtsturm „Gschlössl“ in Leithaprodersdorf ist es am Nachmittag zu einem Brandeinsatz gekommen. Aus bislang unbekannter Ursache brach in der mittleren Etage des Turms ein Feuer aus.

Die Feuerwehr konnte den Brand durch rasches Eingreifen schnell unter Kontrolle bringen. Dadurch wurde eine weitere Ausbreitung sowie größerer Sachschaden verhindert.

Zur Bekämpfung verbliebener Glutnester wurde über den Arbeitskorb eines Teleskopladers die Verblendung des Turms entfernt und gezielt abgelöscht.