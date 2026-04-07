Nach Brand am Aussichtsturm: „Gschlössl“ ist vorerst gesperrt
Ein Brand am Aussichtsturm „Gschlössl“ konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden.
Am Aussichtsturm „Gschlössl“ in Leithaprodersdorf ist es am Nachmittag zu einem Brandeinsatz gekommen. Aus bislang unbekannter Ursache brach in der mittleren Etage des Turms ein Feuer aus.
Die Feuerwehr konnte den Brand durch rasches Eingreifen schnell unter Kontrolle bringen. Dadurch wurde eine weitere Ausbreitung sowie größerer Sachschaden verhindert.
Zur Bekämpfung verbliebener Glutnester wurde über den Arbeitskorb eines Teleskopladers die Verblendung des Turms entfernt und gezielt abgelöscht.
Der Aussichtsturm wurde im Anschluss aus Sicherheitsgründen gesperrt.
Im Einsatz standen 20 Mitglieder der Feuerwehr mit einem Rüstlöschfahrzeug (RLFA 3000/200), einem Löschfahrzeug (LF), einem Kommandofahrzeug (KDOF) sowie einem Teleskoplader.
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