Fabelzeit von 9,67 Sekunden über 100 Meter in Eisenstadt

Selbst Regen und böiger Wind konnten die Athleten beim Raiffeisen Austrian Open am Mittwochabend nicht stoppen. Mit 9,67 Sekunden lief Lamont Marcell Jacobs über 100 Meter die drittschnellste jemals gelaufene Zeit, um neun Hundertstel schneller war nur Usain Bolt. Wermutstropfen für den aus Italien kommenden Doppel-Olympiasieger Jacobs: Der Rückenwind überschritt die für Rekorde erlaubten zwei Meter/Sekunde deutlich.

„Es hat riesigen Spaß gemacht hier zu laufen, ich komme wieder“, streute Jacobs der Bahn und Meeting-Organisator Rolf Meixner Rosen.