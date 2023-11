Nach Leichenfund in Oberwart: Fremdverschulden ausgeschlossen

Nach dem Fund einer mĂ€nnlichen Leiche in einem geparkten Auto am vergangenen Donnerstag in Oberwart lag am Montag das Obduktionsergebnis vor. Fremdverschulden ist demnach auszuschließen, hieß es von der Landespolizeidirektion Burgenland auf APA-Anfrage. Die Erhebungen zu dem Fall laufen noch, da noch nicht alle Befragungen abgeschlossen sind.

Der Tote war im Bereich der Rotunde gefunden worden. Da die HintergrĂŒnde zunĂ€chst völlig unklar waren, wurde eine Obduktion angeordnet. Bei dieser wurde nun Fremdverschulden ausgeschlossen.

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darĂŒber. Hilfsangebote fĂŒr Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das SuizidprĂ€ventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.)

➀ Mehr lesen: Weitere aktuelle Nachrichten aus Österreich