Nehmen wir das vielleicht doch sportlich

Im Grunde ist es zweitrangig, ob die burgenländischen Lehrlinge das „Comeback“, also die Qualifikation zu den Euro- oder WorldSkills, schaffen oder nicht. Schließlich sagen diese Meisterschaften recht wenig über die Qualität eines durchschnittlichen Lehrlings beziehungsweise Facharbeiters aus. Denn die meisten Autos werden nicht von Vize-Europameister Ronny Brunäcker repariert.

Auf die Qualität heimischer Handwerksbetriebe kann man sich in der Regel verlassen, vor allem in ländlichen Regionen. Denn in Gegenden, wo jeder jeden kennt, kann man es sich als Unternehmer einfach nicht leisten, schlechte Arbeit abzuliefern, sonst ist man schnell weg vom Fenster. Laut Zahlen aus dem Jahr 2018, liegen Handwerker beim Vertrauen in der Bevölkerung mit 75 Prozent auf Platz acht (Quelle: statista.com). Das deckt sich mit anekdotischer Evidenz und mit Erzählungen von Freunden und Bekannten. Weltspitze aus Österreich Die österreichischen Lehrlinge sind jedenfalls tatsächlich Weltspitze, wie ein Blick auf die jüngsten Events zeigt: Sechstbeste Nation bei den WorldSkills 2024 in Frankreich mit drei Gold-, einer Silber- und drei Bronze-Medaillen sowie

in Frankreich mit drei Gold-, einer Silber- und drei Bronze-Medaillen sowie sechs Gold-, drei Silber- und drei Bronze-Medaillen bei den EuroSkills 2025 in Dänemark – mit 44 Teilnehmern stellte Österreich auf europäischer Ebene das größte Teilnehmerfeld und war eine der erfolgreichsten Nationen.