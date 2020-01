Langer Weg zur Berufung: Vom Wirtschaftsprüfer zum Priester

Vom Bischof geweiht

Seit September ist der Oberwarter in Eisenstadt als Diakon tätig, wo er in vielen Bereichen der Seelsorge mithilft. Am vergangenen Wochenende war es soweit: Matthias Gabriel wurde in der Wiener Kalasantinerkirche von Burgenlands Diözesanbischof Ägidius J. Zsifkovics zum Priester geweiht, am Sonntag feierte er seine Primizmesse im Eisenstädter Martinsdom.