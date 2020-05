Klassenkampf im Wahlkampf

Doch ansonsten hält Bauernbund-Chef Franz Stefan Hautzinger von klassenkämpferischen Tönen wie es die SPÖ-Bauern vorantreiben, wenig. „Wir ziehen doch alle am gleichen Strang“, glaubt Hautzinger. Er will auch keine Seitenhiebe verteilen, merkt aber dennoch an, dass von den acht der fünf SP-Kammerräten 32.000 Euro (2009, nachzulesen bei farmsubsidy.org) an Förderungen bekamen. Der Durchschnitt an Förderungen für burgenländischen Bauern liegt bei 16.700 Euro.

Auch wenn Franz Stefan Hautzinger diese Zahlen kennt, will er „keinen Kleinkrieg beginnen. Das ist doch lächerlich“. Hautzinger glaube vielmehr, dass ehemalige Arbeiterkammer–Mitarbeiter „klassenkämpferische Töne gerne anschlagen und nicht wissen wovon sie sprechen“.

Er spricht damit den SPÖ-Geschäftsführer Robert Hergovich an, der meint: „Sind die Roten in der Kammer mächtig, geht’s dem kleinen Bauern prächtig.“ Und deshalb liege der „Fokus nicht bei Berlakovich und den Esterházys,“ so Hergovich.

Spitzenkandidat der SPÖ-Bauern, Stefan Hauser, lässt sich auf diese Diskussion ein und meint: „Die Teuerung bei Betriebsmittel zwingt viele kleine Bauern zum Aufgeben. Dem wollen wir den Kampf ansagen. Das nützt den kleinen Landwirten ebenso wie den Konsumenten.“