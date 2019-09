Landtag Burgenland: SPÖ und FPÖ fordern Stärkung des Bundesheeres

Unter anderem machten sich unter anderem Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz, die Landesräte Astrid Eisenkopf und Heinrich Dorner ein Bild von der Leistungsschau auf dem Kasernengelände.

Heute, Montag, gab es allerdings einen Warnruf, was die Budgetsituation beim Bundesheer betrifft. Denn SPÖ und FPÖ kündigten an, bei der nächsten Sitzung des burgenländischen Landtages am Donnerstag einen Antrag zur nachhaltigen Stärkung des Bundesheeres zu beschließen. Das Aushungern des Heeres gefährde die Sicherheit im Burgenland und müsse ein Ende haben, betonte Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz ( FPÖ) bei einer Pressekonferenz am Montag.

Grenzschutz wichtig für Grenzland

Die beiden Parteien fordern mehr Budget für das Heer und wollen mit dem entsprechenden Beschluss im Landtag ein „klares Zeichen setzen“, betonte SPÖ-Sicherheitssprecher Ewald Schnecker in einer Aussendung. „Die Soldatinnen und Soldaten leisten hervorragende Arbeit. Sie haben sich dieses Todsparen nicht verdient“, so Schnecker. Tschürtz betonte, dass das Bundesheer im Burgenland eine große Bedeutung habe. Man sei ein Grenzland, das Heer sei deshalb vor allem beim Grenzschutz wichtig. „Es wäre fatal, wenn man hier Soldaten abziehen müsste“, sagte Tschürtz. Außerdem gebe es im Burgenland häufig Hochwasserereignisse, bei denen das Bundesheer im Katastrophenschutz im Einsatz sei. Als Zuständiger des Ressorts Sicherheit werde er auf Landesebene deshalb „keine einzige Einsparung“ umsetzen.