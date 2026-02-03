Warum der Chef der neuen Baudirektion kein Akademiker sein muss
Im Vorjahr haben LH Hans Peter Doskozil (SPÖ) und seine grüne Stellvertreterin Anja Haider-Wallner eine Verschlankung der Landesverwaltung angekündigt. Ausgliederungen und Zusammenführungen von Abteilungen sollten zu Einsparungen führen. Nach Kulturabteilung und IT ist jetzt die Baudirektion an der Reihe.
Bei der größten Abteilung im Landhaus wurde zunächst aber weniger zusammengeführt als aufgeteilt. Der Kern der Baudirektion – Straßen, Brücken, Bau- und Betriebsdienstleistungszentren – wurde Teil der „Eigenbetrieb Bau und Betrieb Burgenland“.
Provisorischer Geschäftsführer ist Hannes Thiesz. Auch an der Spitze zweier Hauptreferate stehen keine Akademiker. Eines lenkt Horst Egresich, SPÖ-Bürgermeister in Kaisersdorf, das andere Holger Bierbaum.
Ein weiterer Teil der Baudirektion findet sich in der Abteilung 5, die jetzt „Wasser, Klima und Energie“ heißt. Der Abteilungsvorstand wurde am 30. Jänner im Landesamtsblatt ausgeschrieben. Provisorischer Chef ist Wolfgang Heckenast, bisheriger langjähriger Leiter der Baudirektion. Auch in der Abteilung 4 (Agrarwesen, Natur- und Umweltschutz) finden sich Teile der Baudirektion.
Wie begründet das Land die Änderungen? Durch Bündelung operativer Aufgaben im „Eigenbetrieb“ könnten Synergien (z. B. zwischen Straßenbau und Grünraumpflege) „optimal genutzt werden“. Dies ermögliche ein „erweitertes Serviceangebot für Gemeinden und Dritte“.
„Bestens geeignet“
Die Reform solle „Betriebskosten langfristig senken und knappe Ressourcen optimal einsetzen“. Die Bestellung der Geschäftsführung erfolgte nach „den strengen Bestimmungen des Objektivierungsgesetzes“.
Thiesz bringe mehr als 20 Jahre internationale Managementerfahrung ein. „Seine Expertise in der Transformation von Organisationen, der Effizienzsteigerung und der langjährigen Betriebsführung sicherheitskritischer Infrastrukturen entspricht exakt dem Anforderungsprofil“.
Auch Egresich und Bierbaum „verfügen über eine umfangreiche, teils internationale Erfahrung und sind für die Aufgaben bestens geeignet“.
