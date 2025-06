Landesgericht: Präsident Kolonovits offiziell ins Amt eingeführt

Lamentiert wurde aber nicht bei der Amtseinführung von Kolonovits und der gleichzeitigen Verabschiedung seines Vorgängers Karl Mitterhöfer, der von 2010 bis Ende 2024 an der Spitze des Gerichts gestanden war.

Trampelpfad im Gerichtsgebäude

Mitterhöfer sei in schwierigen Jahren ein „Fels in der Brandung“ gewesen, so die Ministerin, an Kolonovits werde neben fachlicher Kompetenz und Führungsstärke auch seine „Empathiefähigkeit“ hervorgehoben. Sporrer: „Das schätze ich an einem Mann besonders“.