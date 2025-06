Landesberufsschule Pinkafeld feierte das 75-jährige Jubiläum

Die Schule bildet Lehrlinge aus dem gesamten Burgenland in insgesamt neun Lehrberufen aus – darunter Kraftfahrzeugtechnik, Maschinenbautechnik, Tischlerei und Hochbau.

Vor 75 Jahren gegründet, ist die Landesberufsschule Pinkafeld heute ein unverzichtbarer Baustein in der burgenländischen Ausbildungslandschaft. Am Mittwoch wurde das Jubiläum mit einem Festakt gefeiert.

Für Landesrat Leonhard Schneemann ist die LBS Pinkafeld „ein Modell für ganz Österreich“, weil sie zeige, „wie Bildung und Wirtschaftsentwicklung Hand in Hand gehen können“. In seiner Festrede betonte Schneemann, wie dringend Fachkräfte gebraucht werden: „Viele sprechen heute vom Fachkräftemangel. In Pinkafeld wird die Lösung im wahrsten Sinne des Wortes ausgebildet.“

Das Land Burgenland investiere daher „massiv“ in Infrastruktur, neue Maschinen und digitale Ausstattung. Diese Ausgaben seien „das beste Investment, das wir tätigen können“, so Schneemann. Neben der Technik brauche es aber auch motivierte Lehrkräfte, engagierte Betriebe und Eltern, „die ihren Kindern sagen, dass eine Lehre ein guter Weg ist“.